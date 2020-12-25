الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن الوزارة تتابع يوميا بروتكول العلاج المطبق على مرضى كورونا، مضيفة أنهم يسعون لتحديثه إذا تطلب الأمر.

وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء التلقيح الفعلي للمصريين بلقاح "سينوفارم" الصيني، ولكنه سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه سيتم البدء بتطعيم الفرق الطبية، وفور تحديد الموعد سيتم الإعلان عنه.

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي أهالي محافظة شمال سيناء اهتمامًا بالغًا وتوجه بتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم، مؤكدة حرصها على توفير كافة الاحتياجات الطبية لأهالي المحافظة بشكل عاجل وفوري.
جاء ذلك خلال تفقدها سير العمل بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى بالخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى بعد تطويرها وتزويدها بمختلف التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2500 قسطرة قلبية، و4 آلاف أشعة رنين مغناطيسي بعد توفير تلك الخدمات بالمستشفي خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تم توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.

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