موعد مبارة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية





أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات نصف نهائي قوية للبطولة هذا الموسم سيواجه مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بينما توتنهام هوتسبير سيواجه فريق برينتفورد.





وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد فى نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 6 يناير فى تمام العاشرة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان مانشستر سيتي حقق الفوز فى دور ال 8 على حساب فريق أرسنال برباعية مقابل هدف فى لقاء سيطر فيه لاعبي بيب جوارديولا على اللقاء.





بينما مانشستر يونايتد حقق الفوز على فريق إيفرتون بهدفين دون رد سجلهم كل من انتوني مارسيال وإديسون كافاني ليصعد الفريق لنصف النهائي.



