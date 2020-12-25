محمد موسى: أردوغان ينتمي إلى قبلة الدماء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، ان الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان ينتمي إلى قبلة الدماء ولا يعي مصلحة شعبه الذي نهب ثرواته ويريد مواصلة سرقة مقدرات البلاد المجاورة للسيطرة على الشرق الأوسط.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أردوغان يريد التخلص من معارضيه عن طريق التعاون مع تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية وإلصاقها بهم للتنكيل بأي شخص يعارضه ومن أجل السيطرة على الحكم والانفراد بالسلطة. 

ولفت "موسى"، إلى أن السجون التركية مليئة بالمعارضين حيث يوجد بها ما يقرب من 250 ألف شخص، مؤكدا أن نهايته باتت وشيكة.

وأتم قائلا: "سمسار الإرهاب يريد أن يثبت دعائم حكمة لسرقة أموال الشعب التركي وتجويع مواطنيه من أجل دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

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