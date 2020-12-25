مينا زاهر: المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا ماديا ومعنويا في حل أزمة العالقين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، إن جميع المصريين الذين كانوا يقضون فترة الحجر الصحي في دبي استعدادا للسفر لدولة لكويت، أصابتهم حالة قلق شديد بعد إعلان دولة الكويت إلاغلاق المجال الجوي، خاصة وأن فترات إقامتهم بالفنادق محدودة.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا في حل ازمة العالقين ماديا ومعنويا بشكل كبير، موضحا انه تواصل مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم للتنسيق بشان هذه الأزمة.

واستكمل أنه تم تجديد إقامة الكثير من المصريين العالقين في دبي، انتظارا لإعادة فتح المجال الجوي. في الكويت، موضحا أن جميع المصريين العالقين يتحلون بالمسؤولية الكاملة في هذه الأزمة، موضحا أنهم يبدون مرونة كبيرة في استيعاب بعضهم البعض داخل الغرف.

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