مينا زاهر: المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا ماديا ومعنويا في حل أزمة العالقين

مينا زاهر: المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا ماديا ومعنويا في حل أزمة العالقين
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:27 م
داليا الحسين
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قال مينا زاهر المستشار القانوني في دبي، إن جميع المصريين الذين كانوا يقضون فترة الحجر الصحي في دبي استعدادا للسفر لدولة لكويت، أصابتهم حالة قلق شديد بعد إعلان دولة الكويت إلاغلاق المجال الجوي، خاصة وأن فترات إقامتهم بالفنادق محدودة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا في حل ازمة العالقين ماديا ومعنويا بشكل كبير، موضحا انه تواصل مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم للتنسيق بشان هذه الأزمة.
واستكمل أنه تم تجديد إقامة الكثير من المصريين العالقين في دبي، انتظارا لإعادة فتح المجال الجوي. في الكويت، موضحا أن جميع المصريين العالقين يتحلون بالمسؤولية الكاملة في هذه الأزمة، موضحا أنهم يبدون مرونة كبيرة في استيعاب بعضهم البعض داخل الغرف.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن المصريين المقيمين بالإمارات ساعدوا في حل ازمة العالقين ماديا ومعنويا بشكل كبير، موضحا انه تواصل مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم للتنسيق بشان هذه الأزمة.
واستكمل أنه تم تجديد إقامة الكثير من المصريين العالقين في دبي، انتظارا لإعادة فتح المجال الجوي. في الكويت، موضحا أن جميع المصريين العالقين يتحلون بالمسؤولية الكاملة في هذه الأزمة، موضحا أنهم يبدون مرونة كبيرة في استيعاب بعضهم البعض داخل الغرف.