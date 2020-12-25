شاهد.. وثيقة تكشف تعاون المخابرات التركية مع "داعش" للتنكيل بمعارضي أردوغان

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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق سرية مسربة، تؤكد أن تركيا ساعدت الإرهابيين مرتكبي واقعة مجزرة أنقرة التي راح ضحيتها 109 أشخاص نتيجة هجوم انتحاري بسيارة مفخخة دبرها عناصر تنظيم داعش الإرهابي، على الهروب من أراضيها.



وكشفت الوثائق المسربة عن الدور الذي قامت به المخابرات التركية بتسليم أدلة سرية تتألف من 832 صفحة، تحتوي على وثائق خاصة بمقرات الأمن التركي، وخرائط تستخدم في صفوف المدارس العسكرية، وكانت جميعها مدمجة في قرص صلب، تم ضبطه فيما بعد بمنزل أحد الدواعش.



وأوضح الوثائق أن أعضاء «داعش» مرتكبي مجزرة أنقرة، كانوا جزءًا من الخلية التركية الرئيسية بقيادة إلهامي بالي، وهو العقل المدبر وراء العديد من الهجمات الإرهابية في تركيا وأحد العملاء الرئيسيين بجهاز المخابرات التركية.



وأشارت الوثائق إلى أن المخابرات التركية تعاقدت مع تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذ عدة هجمات إرهابية في تركيا من أجل تعزيز الأجندة السياسية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتبرير انتهاكاته للمعارضين الذين سيتم لصق التهمة بهم.

