تامر حسني يطرح أحدث أغانيه بعنوان "قد الفراق"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة بعنوان قد الفراق، وهي من ضمن أغنيات ألبومه الجديد خليك فولاذي.

ﻗﺪ ﺍﻟﻔُﺮﺍﻕ من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ وأﻟﺤﺎﻥ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production وﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ وﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ وﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.

من جانب آخر، طرح حسني منذ ساعات أغنية جديدة بعنوان طمعتيني عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وسط إشادة كبيرة من جمهوره الذي أعرب عن إعجابه بالعمل.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، ميكس جلال فهمي.


أخبار تهمك

تفاصيل اجتماع مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ يوم

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ حوالي 3 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ 35 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ ثلث ساعة

بعد ساسي ومصطفى محمد.. عرض إماراتي يغازل نجم الشباك في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم دجلة فى الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

10:01 م

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

08:59 م

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن