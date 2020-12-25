وزارة التخطيط : تنفيذ 44 مشروع في قطاع السياحة والآثار العام المالي الماضي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حصاد قطاع الآثار والمتاحف خلال الفترة (18/2019 -19/2020)، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن حصاد مرحلة البناء لقطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 44 مشروعًا في قطاع الآثار والمتاحف، في 18 محافظة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 1.7 مليار جنيه، منها 27 مشروعًا في (19/2020)، بتكلفة كلية استثمارية 1.4 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد أن عدد المشروعات المُنفذة في قطاع الآثار والمتاحف حقق معدل نمو بلغ 60% في العام المالي (19/2020)، مُقارنة بالعام المالي (18/2019).

وقالت إن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المركز الـ 74 في 2017 إلى المركز الـ 65 في 2019 (من 140 دولة في العالم).

من جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أنه بالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشروعات المُنتهية؛ تصدرت محافظة جنوب سيناء باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات المُنفذة، بقيمة 812 مليون جنيه لمشروع واحد (متحف شرم الشيخ «مرحلة أولى»)، تلتها القاهرة بقيمة 274 مليون جنيه لعدد 10 مشروعات، الإسكندرية 134 مليون جنيه لعدد 5 مشروعات، الجيزة 131.8 مليون جنيه لعدد 6 مشروعات، سوهاج 107 مليون جنيه لمشروعين، أسوان 101 مليون جنيه بمشروع واحد، كفر الشيخ 62 مليون جنيه لمشروعين، والقليوبية 38.7 مليون جنيه لمشروع واحد، قنا 31.3 مليون جنيه لعدد 3 مشروعات، الأقصر 16 مليون جنيه لمشروعين.

وأضاف حلمي أنه تم الانتهاء كذلك من تنفيذ 11 مشروع في محافظات (الغربية، أسيوط، الوادي الجديد، بورسعيد، دمياط، الفيوم، الشرقية، البحر الأحمر)، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

واستعرض تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المشروعات المُنتهية خلال العامين الماضيين، منها ترميم قصر البارون إمبان بمحافظة القاهرة، وتطوير منطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وترميم مقبرة الورديان بكوم الشقافة محافظة الإسكندرية، وخفض منسوب المياه الجوفية بالأوزيريون بمعبدسيتى الأول ومشروع تطوير منطقة أبيدوس الأثرية بمحافظة سوهاج، وترميم قصر الأمير يوسف كمال بمحافظة قنا، وكذا ترميم مسجد عمرو العاص بمحافظة دمياط، وترميم هرم زوسر المدرج بمحافظة الجيزة.

وأوضح تقرير الوزارة أنه تم افتتاح 6 متاحف (متحف سوهاج القومي، متحف الغردقة، متحف شرم الشيخ (مرحلة أولى)، متحف المركبات الملكية، متحف طنطا)، بالإضافة إلى قاعة العرض المتحفي الجديد «يويا وتويا» بالمتحف المصري، كما تم تحقيق 14 اكتشاف أثري جديد في سيناء، وصيانة 104 منطقة أثرية ومتحف ومخزن متحفي، وتسجيل 99 مقبرة ومعبد، وترميم وصيانة 11250 قطعة أثرية بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى نقل 8553 قطعة أثرية، فضلاً عن نقل وترميم 22220 ألف قطعة أثرية بالمتحف القومي للحضارة، وتحقيق 157 اكتشاف أثري.

كما أشار التقرير إلى أن إيرادات المتاحف والمواقع الأثرية بلغت نحو 3.2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ووصل عدد زوار مناطق آثار أسوان والنوبة إلى 2.1 مليون زائر.