"الدولة لا تتخلى عن أبنائها".. وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات أزمة العالقين بالخارج

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية. قررتا الإغلاق المجال الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرو س كورونا، مضيفة أنه لكل دولة الحرية الكاملة في اتخاذ هذه القرارت ويجب ان يتم احترامها.



وتابعت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مصر لديها شريحة كبيرة من العملين بدولة الكويت، منوهة إلى أن دولة الكويت. اشترطت لعودة العمالة المصرية أن يمر الوافدين عبر دولة ترانزيت منه الإمارات وتركيا وسلطنة عمان.



وواصلت أن. ماحدث ان عدد كبير من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبي كدولة وسيطة، يقضي بها ١٤ يوما حجر صحي، وبعدها يطير إلى الكويت،مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوي.



واستطردت ان العمالة المصرية بدات تتعرض لأزمات، خاصة وأن مدة إقامتهم في الفنادق كانت مرهونة ب ١٤ يوم الحجر الصحي، ومع إغلاق المجال الجوي أصبح العمال المصريون يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق.



وأشارت. إلى أن وزارة الهجرة اعادت تفعيل غرفة العمليات مرة أخرى،بدات في تلقي المناشدات من المصريين، موضحة ان القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن ان تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة.



ونوه إلى أن الدولة المصرية لم تقل لمواطنيها أن قرار إغلاق المجال الجوي في الكويت ليس ذنب الدولة، بل قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في ١ يناير.



واكدت أن الوزارة فعلت مباردة خلينا يند لبعض، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر، المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة ا لمصريين بالفنادق.



واستطردت انه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن، لتحويل أموال للمستشار مينا زاهر، لتمديد إقامة المصريين.



ولفتت إلى انه في حالة تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد ١ يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة، ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.

