أتلتيكو مدريد يجدد طلبه في ضم نجم نابولي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عاود نادي أتلتيكو مدريد، الدخول في مفاوضات لضم نجم نابولي والمعروض للبيع من قبل ناديه، للفوز بخدمات الدولي الإسباني فابيان رويز، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس قبل موسمين، إلا أن نابولي تدخل وحسم الصفقة لصالحه، مقابل 30 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو أحيا اهتمامه بضم رويز، بمجرد علمه بنية نابولي في بيعه، والاستفادة من قيمته.

وينتهي عقد رويز، 24 عامًا، مع نابولي حتى صيف 2023، حيث حاول البارتينوبي تمديد عقده حتى 2025، إلا أن محاولاته فشلت.

وابتعد رويز عن تشكيلة جينارو جاتوزوز في الفترة الأخير لصالح ديمي، وزيلينسكي، وباكايوكو، قرر نابولي عرض اللاعب للبيع.


وكشفت بعض التقارير الإيطالية، أن نابولي لن يستمع إلى أي عرض بأقل من 50 مليون يورو، وهو ما يفوق قدرات أتلتيكو مدريد.

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