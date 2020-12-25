وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات أمام منزل عباس العقاد بمصر الجديدة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:06 م
جانب من إزالة الإشغالات
جانب من إزالة الإشغالات
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وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالاستجابة الفورية لحل الشكوى التي تلقتها مبادرة صوتك مسموع، من عبير العقاد ابنة أخ الأديب الراحل عباس العقاد، بوجود اشغالات أمام منزله القديم بشارع شفيق غبريال بمصر الجديدة بالقاهرة، وهو المكان الذي كان يقام فيه صالون العقاد، ويجتمع فيه مع كبار الأدباء والسياسيين في ندوة الجمعة الشهيرة.

وتواصل مسؤول مبادرة صوتك مسموع مع المسؤولين بحي مصر الجديدة؛ حيث تم رفع الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة أسباب الشكوى.

وكان على رأس الحملة  المقدم محمد حلمي رئيس مرافق مصر الجديدة، والذي قام بدوره بإزالة المخالفات المذكورة.

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