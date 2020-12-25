محمد بيوض: الاتحاد السوفيتي زود مصر بالسلاح عام 1954 عبر تشيكوسلوفاكيا

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قال محمد بيوض، المؤرخ البورسعيدي، إن الاتحاد السوفيتي زود مصر بالسلاح عام 1954 ولكن من خلال تشيكوسلوفاكيا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة كانت قد وعدت جمال عبد الناصر بتمويل السد العالي ولكنها رجعت وأخلفت بوعدها.



وأشار بيوض، إلى أن تأميم قناة السويس بواسطة جمال عبد الناصر كانت القشة التي قسمت ظهر البعير والذريعة التي استغلها الغرب لدخول الحرب مع مصر من أجل استعادتها مرة أخرى للغرب.

