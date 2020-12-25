مراكز المنيا تواصل أعمال الرش والتطهير لمنع انتشار كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تواصل الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، تنظيم الحملات اليومية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من وزارة الصحة والسكان، ورئاسة الوزراء، مع ضرورة متابعة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال ارتداء الكمامات، والمتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الشوارع والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، بالتعاون مع شركة مياه الشرب وإدارة الطب البيطري، حملات الرش والتطهير لكافة المصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرية وجميع الشوارع الرئيسية والجانبية والقرى بنطاق المركز. 

كما نفذ الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، حملة تفتيشية مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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