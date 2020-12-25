غلق عدد من المنشأت الطبية الخاصة وتحرير مخالفات اشتراطات صحية بمطاي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بالمنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بمركز مطاي، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائى. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، ان هناك تكثيف للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم دجلة فى الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 17 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل اجتماع مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 18 دقيقة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة إصابة محمد فراج بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

07:37 م

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

07:01 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن