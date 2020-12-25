غلق عدد من المنشأت الطبية الخاصة وتحرير مخالفات اشتراطات صحية بمطاي

غلق عدد من المنشأت الطبية الخاصة وتحرير مخالفات اشتراطات صحية بمطاي
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:53 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بالمنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بمركز مطاي، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائى.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، ان هناك تكثيف للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، ان هناك تكثيف للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.