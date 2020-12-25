غلق عدد من المنشأت الطبية الخاصة وتحرير مخالفات اشتراطات صحية بمطاي



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وقال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، ان هناك تكثيف للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه أوضح مدير الادارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات.

نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بالمنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بمركز مطاي، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائى.