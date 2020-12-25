تعرف على أمنية شيرين رضا في الكريسماس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة شيرين رضا بالكريسماس من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على وقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "رضا" قائله: "عيد ميلاد مجيد أتمنى أن أقضي عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء ".

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "،مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.

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