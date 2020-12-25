تراجع قيم التداولات بالبورصة إلى 11.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التدولات بالبورصة خلال تعاملات هذا الاسبوع إلى نحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار الأسبوع قبل الماضي.

وبحسب تقرير البورصىة الأسبوعي، فقد بلغ إجمالي كمية التداولت 2. 535 مليون ورقة مالية منفذة، مقارنة بـ2.83 مليون ورقة مالية منفذه، وذلك من خلال 206 آلاف صفقة بيع وشراء، مقابل 227 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع الماضي، حيث استحواذ سوق الأسهم على 54.51 % من إجمالى قيمة التداول بسوق داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.49% خلال الأسبوع المنقضي.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 87.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 7%، والمتعاملون العرب على 5.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 74.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



