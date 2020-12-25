مؤرخ: منظمة عدم الانحياز التي أسسها عبد الناصر كانت شوكة في ظهر الغرب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد بيوض، المؤرخ البورسعيدي، إن العدوان الثلاثي هو الذي وقع على مصر، أما العدوان الذي وقع على بورسعيد فكان عدوان أنجلو فرنسي.

وأعرب "بيوض"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، عن فخره بكونه بورسعيدي، حيث لم تطأ قدم جندي إسرائيلي أرض بورسعيد من 1948 وحتى 1973.

وأضاف أن منظمة عدم الانحياز التي أسسها جمال عبد الناصر كانت شوكة في ظهر الغرب وكانت تضم الهند ودول العالم الثالث.

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