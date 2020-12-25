الباز: البشرية محاصرة بفيروس كورونا.. وأرفع شعار "نجاتك في يدك"

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قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة من الخوف بدأت تتسرب في نفوس الناس بسبب كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه تقليل دائرة اختلاطه بالناس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض يرى أن انتشار كورونا في الموجة الثانية أسرع من الأولى في مصر وهذا غير صحيح، موضحًا أنه بالأرقام في المرحلة الاولي يوم 25 مارس 2020 كان عدد الإصابات 54 إصابة، و28 مايو 2020 وصلنا إلى 1127 إصابة، أي اننا احتجنا حوالي 63 يوميا لنصل إلى رقم ألف إصابة، وفي الموجة التانية، يوم 5 أكتوبر وصل الإصابات لـ 98، ويوم 24 ديسمبر 1021 إصابة، أي أننا وصلنا إلى رقم ألف إصابة في الموجة الثانية خلال 60 يوما.



وأكد "الباز"، أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه حاليا أن هناك حالة استخفاف بالفيروس، وأصبح هناك نوع من أنواع الألفة مع الفيروس.



وتابع: "أرفع شعار نجاتك في يدك.. ضيق اختلاطك بالناس، من أجل الوقاية من فيروس كورونا الشرس والخطير"، منوها أن البشرية محاصرة بفيروس لعين يفتك بالجميع والكل معرض للإصابة بالفيروس، والإصابات تضرب الفنانين والمشاهير.

