شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ترددت شائعات في الساعات القليلة الماضية حول هروب الفنانة رانيا يوسف، واختفائها بسبب خوفها من الملاحقة عقب تصريحاتها الأخيرة.

وذكرت "يوسف" في تصريحات صحفية أن هذه مجرد شائعات، وأنها تواصل تصوير مسلسلها الجديد.

وكانت رانيا يوسف قد شاركت برومو حلقتها مع الإعلامي العراقي، وإجابتها على سبب إطلاليتها المثيرة للجدل خلال المهرجانات، حيث ردت قائله: "مؤخرتي مميزة".

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