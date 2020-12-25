12 أغنية ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن الهضبة عمرو دياب قائمة الأغاني التي يطرحها بعد قليل ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ".

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)، "شكراً"، و"عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)"و "الجو جميل".

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم تامر حسين وتركي ال الشيخ ومحمد يحيى وعادل حقي وإسلام زكي وعزيز الشافعي وخالد عز وتامر عاشور.

وكان عمرو دياب قد كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد «يا أنا يا لأ»، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءاً".

وطرح عمرو دياب خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما «محسود» و«يا أنا يا لأ» ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

«محسود» كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، و«يا أنا يا لأ» من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

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