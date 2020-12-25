بعد الهجوم على صلاح لتهنئته للأقباط.. الباز: لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين

بعد الهجوم على صلاح لتهنئته للأقباط.. الباز: لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:37 م
هدى عبدالرازق
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تقدم الإعلامي محمد الباز بالتهنئة للأخوة الأقباط من الكنائس الغربية بمناسبة أعياد الميلاد، مشيرا إلى أن الصلوات التي أطلقت من كل الكنائس للصلاة من أجل رفع البلاء عنا.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البشرية محاصرة بفيروس لعين يفتك بالجميع والكل معرض للاصابة بالفيروس.
وأشاد "الباز"، بصورة تم التقاطها لمندوب من وزارة الاوقاف حضر احتفال الأقباط بعيد الميلاد، مشيرا إلى أنه يعتبر تلك الصورة هي صورة الاحتفالات الكبرى والعظمى، متابعا: "الجميع يعبد إله واحد، والفكرة أن المسيحي يصلي لله، والمسلم يتوجه لله بالدعاء لكشف الغمة".
ولفت، إلى أن اللاعب محمد صلاح لم يسلم من الإنتقادات، بعد نشره لصورة له ولعائلته يحتفل فيها بعيد الميلاد، ويتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط.
وعلق "الباز": "صلاح ابن أكثر من ثقافة،خرج من مصر واحترف بالخارج، وهو رجل متفتح، وأقول له لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين".
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البشرية محاصرة بفيروس لعين يفتك بالجميع والكل معرض للاصابة بالفيروس.
وأشاد "الباز"، بصورة تم التقاطها لمندوب من وزارة الاوقاف حضر احتفال الأقباط بعيد الميلاد، مشيرا إلى أنه يعتبر تلك الصورة هي صورة الاحتفالات الكبرى والعظمى، متابعا: "الجميع يعبد إله واحد، والفكرة أن المسيحي يصلي لله، والمسلم يتوجه لله بالدعاء لكشف الغمة".
ولفت، إلى أن اللاعب محمد صلاح لم يسلم من الإنتقادات، بعد نشره لصورة له ولعائلته يحتفل فيها بعيد الميلاد، ويتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط.
وعلق "الباز": "صلاح ابن أكثر من ثقافة،خرج من مصر واحترف بالخارج، وهو رجل متفتح، وأقول له لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين".