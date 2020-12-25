بعد الهجوم على صلاح لتهنئته للأقباط.. الباز: لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تقدم الإعلامي محمد الباز بالتهنئة للأخوة الأقباط من الكنائس الغربية بمناسبة أعياد الميلاد، مشيرا إلى أن الصلوات التي أطلقت من كل الكنائس للصلاة من أجل رفع البلاء عنا.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البشرية محاصرة بفيروس لعين يفتك بالجميع والكل معرض للاصابة بالفيروس.

وأشاد "الباز"، بصورة تم التقاطها لمندوب من وزارة الاوقاف حضر احتفال الأقباط بعيد الميلاد، مشيرا إلى أنه يعتبر تلك الصورة هي صورة الاحتفالات الكبرى والعظمى، متابعا: "الجميع يعبد إله واحد، والفكرة أن المسيحي يصلي لله، والمسلم يتوجه لله بالدعاء لكشف الغمة".

ولفت، إلى أن اللاعب محمد صلاح لم يسلم من الإنتقادات، بعد نشره لصورة له ولعائلته يحتفل فيها بعيد الميلاد، ويتقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط.

وعلق "الباز": "صلاح ابن أكثر من ثقافة،خرج من مصر واحترف بالخارج، وهو رجل متفتح، وأقول له لا تستمع للمتطرفين والمتخلفين".

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