شاهد.. وثائق تكشف كيف تعاملت المخابرات التركية مع مقاتلي داعش والقاعدة

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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وثائق سرية مسربة تظهر كيف عملت المخابرات التركية عن كثب مع مقاتلي داعش والقاعدة للترويج للأجندة السياسية لحكومة أردوغان، مشيرا إلى أن نظام العدالة الجنائية التركي يعمل بشكل منهجي ومتعمد في التستر على أعضاء داعش والخلايا الإرهابي الأخرى التي تعمل في تركيا.



وأجرى مسؤولون استخباراتيون وعسكريون أتراك محادثات سرية مع داعش في عدة مناسبات، وتم إطلاق سراح المئات من مقاتلي داعش من السجون التركية في السنوات الأخيرة، مما يعكس الموقف المتساهل للمسؤولين الأتراك عندما يتعلق الأمر بالجهاديين.



وأكدت الوثائق أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ألغت تحقيقًا جنائيًا، في قضية رجل تركي ينتمي إلى تنظيم القاعدة، انتقل إلى محافظة إدلب السورية، لمواصلة الوعظ في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش التركي.



وأوضحت الوثائق أن موسى أبو جعفر، اسمه الحقيقي موسى أولجاتش، هو رجل دين سلفي عمل في بلدان مختلفة من باكستان إلى مصر، وكان هدفًا للمدعي العام التركي في إسطنبول الذي كان يحقق مع شبكات القاعدة في تركيا عام 2011 ضمن ملف القضية رقم 20112221، كان في باكستان ومندمج مع خلايا القاعدة هناك.



وقامت الشرطة، بأوامر من مكتب المدعي العام، بتأمين مذكرة تنصت لزوجته زينب للتعرف على أعضاء آخرين في الخلية أظهر تسجيل على المكالمات الهاتفية بتاريخ 17 مارس 2012 أنه كان يستخدم هاتفه الباكستاني للتواصل مع المسلحين في تركيا لتسهيل سفرهم إلى الخارج لتحقيق أهداف جهادية وكان يحاول إحضار زوجته وابنته إلى باكستان للانضمام إليه.



وكشف التحقيق أنه ساعد كثيرين على الانضمام إلى الجماعات الجهادية المسلحة في سوريا، من القاعدة إلى داعش، حتى أنه ساعد في إنشاء خلية في مصر وأرسل مقاتلين أتراك بحجة تعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية.



وداهمت السلطات المصرية المنزل الآمن الذي يديره أبو جعفر في القاهرة في عام 2007، وقضى ثلاثة أشهر ونصف الشهر في السجن، قبل تسليمه إلى تركيا.

