مختص علم وبائيات: هذه اللقاحات هى الفعالة مع سلالة كورونا الجديدة (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالكريم أقزيز، مختص علم الوبائيات، إن لقاحات فيروس كورونا خاصة لقاح فايزر، وموديرنا، واكسفورد سوف تكون فعالة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأشار "أقزيز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفيروسات يكون لها طفرات وهو أمر طبيعي، منوها بأن فيروس كورونا خضع لنحو 40 ألف طفرة منذ ظهوره وحتى الآن.

وأضاف أن فيروس كورونا لديه 30 ألف قطعة وراثية، كاشفا أن السلالة الجديدة من الكورونا تغير بها 23 قطعة وراثية، لافتا إلى أن الفيروس سلوكه تغير وأصبح أكثر قدرة على العدوى.

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