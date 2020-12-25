"الوضع حرج".. محمد موسى يطالب الحكومة بالإغلاق لمواجهة كورونا

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وجه الإعلامي محمد موسى، عدة تساؤلات للدكتور هالة زايد وزير الصحة، بشأن التدابير الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال موجته الثانية.



وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هل تعامل الصحة مع الأزمة بنفس أهمية الموجة الأولي قطعًا لأ، سؤال تاني إحنا منتظرين إيه تاني عشان الحكومة تتخذ إجراءات وقائية صارمة والإصابات بتزيد بشكل هيستيري والمواطن ولا في باله ولا حتي بيساعد نفسه إنه يجنبها الإصابة.



تابع،: "إحنا وصلنا دلوقتي أن مفيش بيت مفيهوش إصابة كورونا يعني الوضع حرج واللي يقول غير كدة يبقي بيكدب علي نفسه وعلينا، بصراحة كده ومن الأخر محتاجين قرارات تسمح بالغلق لمدة أسبوعين عشان نحجم الدنيا شوية محتاجين سيطرة أفضل من كدة على الحكاية عشان هنزعل أوي".



واختتم "موسى"،: "محتاجين المواطن يتعامل مع الأزمة بحجمها الحقيقي ونعمل تباعد بجد ومننزلش الشارع إلا للضرورة القصوي لأن الفاتورة تقيلة وممكن تكون حياتنا".

