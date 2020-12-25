"الوضع حرج".. محمد موسى يطالب الحكومة بالإغلاق لمواجهة كورونا

"الوضع حرج".. محمد موسى يطالب الحكومة بالإغلاق لمواجهة كورونا
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:22 م
أمنية فوزي
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وجه الإعلامي محمد موسى، عدة تساؤلات للدكتور هالة زايد وزير الصحة، بشأن التدابير الاحترازية التي اتخذتها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال موجته الثانية.
وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هل تعامل الصحة مع الأزمة بنفس أهمية الموجة الأولي قطعًا لأ، سؤال تاني إحنا منتظرين إيه تاني عشان الحكومة تتخذ إجراءات وقائية صارمة والإصابات بتزيد بشكل هيستيري والمواطن ولا في باله ولا حتي بيساعد نفسه إنه يجنبها الإصابة.
تابع،: "إحنا وصلنا دلوقتي أن مفيش بيت مفيهوش إصابة كورونا يعني الوضع حرج واللي يقول غير كدة يبقي بيكدب علي نفسه وعلينا، بصراحة كده ومن الأخر محتاجين قرارات تسمح بالغلق لمدة أسبوعين عشان نحجم الدنيا شوية محتاجين سيطرة أفضل من كدة على الحكاية عشان هنزعل أوي".
واختتم "موسى"،: "محتاجين المواطن يتعامل مع الأزمة بحجمها الحقيقي ونعمل تباعد بجد ومننزلش الشارع إلا للضرورة القصوي لأن الفاتورة تقيلة وممكن تكون حياتنا".
وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هل تعامل الصحة مع الأزمة بنفس أهمية الموجة الأولي قطعًا لأ، سؤال تاني إحنا منتظرين إيه تاني عشان الحكومة تتخذ إجراءات وقائية صارمة والإصابات بتزيد بشكل هيستيري والمواطن ولا في باله ولا حتي بيساعد نفسه إنه يجنبها الإصابة.
تابع،: "إحنا وصلنا دلوقتي أن مفيش بيت مفيهوش إصابة كورونا يعني الوضع حرج واللي يقول غير كدة يبقي بيكدب علي نفسه وعلينا، بصراحة كده ومن الأخر محتاجين قرارات تسمح بالغلق لمدة أسبوعين عشان نحجم الدنيا شوية محتاجين سيطرة أفضل من كدة على الحكاية عشان هنزعل أوي".
واختتم "موسى"،: "محتاجين المواطن يتعامل مع الأزمة بحجمها الحقيقي ونعمل تباعد بجد ومننزلش الشارع إلا للضرورة القصوي لأن الفاتورة تقيلة وممكن تكون حياتنا".