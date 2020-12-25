تامر حسني يطرح أحدث أغنياته بعنوان "طمعتني" (فيديو)

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طرح منذ قليل، النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "طمعتني" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بلال سرور وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس جلال فهمي.







يأتي ألبوم "خليك فولاذي" بعد عامين من طرح ألبوم "عيش بشوقك"، الذي تم إصداره 2018، وحقق نجاح جماهيري كبير، ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، إضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، ولذلك ينتظر جمهور تامر حسني الألبوم الجديد بفارغ الصبر وهو ما يظهر من خلال التفاعل الكبير والتساؤلات الخاصة عن الألبوم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.







