محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذر الإعلامي محمد موسى، من التهاون خلال التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا أن هناك العديد من أوجه القصور على المستويين المواطن والحكومة.

ودق "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ناقوس الخطر بسبب سرعة انتشار الوباء في المجتمع مع حالة اللا مبلاه، مشيرا إلى أن طريقة التعامل مع الموجة الثانية تحتاج إلى قرارات قوية وحاسمة وجريئة يكون هدفها الرئيسي حماية المواطن من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

واستكمل: "علي فكرة الواحد فينا ممكن يعيش بدون ما يفطر أو يتغدي أو يتعشي يعني ممكن يعيش بطقة واحدة ياكلها لكن ميقدرش يعيش بدون صحة أو يعيش وهو مش عارف يتنفس".

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