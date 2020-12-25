محمد موسى عن مبادرة كلنا واحد: "حاجة تشرح القلب"

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قال الإعلامي محمد موسى إن وزارة الداخلية خصصت مأموريات توجهت إلى أماكن المستحقين للمساعدات المقدمة في مبادرة "كلنا واحد" بعدد من القرى والأحياء والنجوع المستهدفة، لتسليمهم المساعدات العينية المخصصة لهم باليد من خلال ضباط وضابطات الشرطة المصرية.



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مبادرة "كلنا واحد حاجة تشرح القلب"، وتأتي تلك المساعدات من أجل تفعيل سبل التعاون وتوفير الدعم الاجتماعي لكافة فئات المجتمع.



وتابع محمد موسى: "أن كل ما سبق يهدف لتخفيف عن المواطنين"، مضيفا: "أن مبادرة كلنا واحد ومثلها من المبادرات الأخرى التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت أنها أفضل من المبادرات الكلامية التي يرعاها بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام أردوغان.



وأردف: "وزارة الداخلية في تركيا تعري السجناء، أما داخلية مصر تقدم المساعدات للشعب المصري في منازلهم."



