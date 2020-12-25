موسى: مبادرة كلنا واحد تخفف آلام المواطنين وتساهم في الأمان الاجتماعي

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أشاد الإعلامي محمد موسى، بمبادرة "كلنا واحد" التي تنفذها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن مبادرة كلنا واحد تخفف آلام المواطنين وتساهم في الأمان الاجتماعي، ووزارة الداخلية حريصة على توصيل المساعدات بعناية من خلال منظومة أمان التابعة لها، لنقلها من خلال سيارات مجهزة لأصحابها.



وكانت وزارة الداخلية، أوفدت قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين ومواد غذائية" على المواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



