شاهد.. أحد أبطال الصاعقة يكشف كواليس ضبط عنصر إرهابي يراقب دوريات الجيش

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كشف الرقيب أول أشرف محروس، أحد أبطال قوات الصاعقة بالجيش المصري، تفاصيل ضبط أحد العناصر التكفيرية أثناء قيامهم بعمليات تمشيط خلال إحدى عمليات المداهمة.



وأشار "محروس"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنهم ضبطوا فرد يقوم بمراقبة دورياتهم، وعندما رأهم اختبىء تحت "كوم من القش"، مضيفا أنهم بمجرد ضبطه استسلم وانهار في البكاء، لافتا إلى أن القائد هدأ من روعه.



وأضاف، أن العنصر الإرهابي أخبرهم أنه طالب جامعي، متابعا: "قالنا أنا انضحك عليا وبحب مصر، وهددوني بأهلي لو مراقبتش دوريات الجيش في المنطقة.. وبيعطوني في اليوم 300 جنيه"، لافتا إلى أن هذا الشاب تواصل مع الجماعات التي يعمل معها عبر جهاز اللاسكي الذي كان يحمله وقال لهم، "أنا مع أسود مصر وخير أجناد الأرض.. منكوا لله وحسبي الله ونعم الوكيل".

