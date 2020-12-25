محمد موسى: هناك تناغم بين الرئيس السيسي والمواطنين

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعتمد على التقارير لمتابعة المشاريع القومية أو حال المواطنين، لافتا أن الرئيس يرى أهمية التواصل مع المواطنين دون أي حجاب أو موانع.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "الرئيس يتفقد شوارع الدولة طوال الوقت ويتابع سير تنفيذ المشروعات ومشاكل الدولة دائمًا عن قرب وليس من خلال تقرير من هنا أو هناك ولكن بنفسه بيتابع كل صغيرة وكبيرة ".



وأشاد "موسى"، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهتافات مواطنين بالشارع "بنحبك يا ريس وتحيا مصر" أثنا تفقده عدد من المشاريع القومية اليوم الجمعة، ونزوله من السيارة لتحيتهم، لافتا أن هناك تناغم بين الرئيس والمواطنين".



واستكمل "موسى"،: "الرئيس السيسي كعادته كل يوم في الشارع بسيارته وإذا بعدد من المواطنين هتفوا له بنحبك ياريس وتحيا مصر وعلي الفور استجاب الرئيس السيسي لهتافات المواطنين ونزل من سيارته وحياهم وسط حفاوة من المواطنين تجاه الرئيس".

