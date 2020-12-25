فلسطين تسجل 1812 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 1364

 

وفاة، فيما تم تسجيل 1812 إصابة جديدة ، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 145422 إصابة، بينما تم تسجيل 1783 حالة تعافٍ، مما يرفع عدد الحالات المتعافية في فلسطين إلى 119938.

 

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم ،أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 82.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات ، لافتة إلى وجود 118 مريضا في غرف العناية، بينهم 26 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.

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