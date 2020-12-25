بيان عاجل من الأرصاد حول طقس السبت

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا:

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس السبت
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس السبت

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