بيان عاجل من الأرصاد حول طقس السبت

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا:



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.



