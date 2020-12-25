قبل بداية 2021.. طبيب يكشف مفاجأة عن فيروس كورونا في العام الجديد (فيديو)

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قال الدكتور عبدالكريم أقزيز، مختص علم الوبائيات، إن الطفرات التي طرأت على فيروس كورونا منذ ظهور لم تكن سلالات جديدة، ولكن تحور الفيروس الأخير هو ما يعتبر سلالة جديدة، والتي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.



وأشار "أقزيز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تخوف أن يكون لدى الفيروس القدرة على تطوير فيروسات جديدة خلال العام الجديد، منوها بأن السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا مختلفة عن سلالة بريطانيا قليلا.



وأوضح مختص علم الوبائيات، أن سلالة جنوب أفريقيا تتشابه مع سلالة بريطانيا في أنها سريعة الانتشار ولكن تسلسها الوراثي مختلف عنها.



