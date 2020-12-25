عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل واحد من نجوم الدوري البرازيلي، ضمن ترشيحات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.

وحصل النادي الأهلي، على ترشيحات وسير ذاتية من خلال بعض وكلاء اللاعبين من أجل ضم البرازيلي تياجو لاعب نادي فورتاليزا المُعار لنادي بونتي بريتا البرازيلي، بالميركاتو الشتوي.

ويبحث النادي الأهلي، للتعاقد مع صفقة هجومية من العيار الثقيل، بناءً على طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يعقد موسيماني جلسة خاصة مع لجنة التخطيط ومجلس الإدارة، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، لمناقشة إمكانية ضم اللاعب.

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز.

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