حسام موافي يحذر من مضاعفات ارتفاع الضغط.. ويكشف المضاعفات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك صداع نفسي يصيب مرضى ارتفاع ضغط الدم محذرا من مضاعفات تصيب مرضى الضغط 

وحذر خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من تغيير جرعة الدواء التي يصفها الطبيب للمريض كون ذلك يؤثر على نسبة الضغط في الدم وتؤدي إلى الشعور بصداع في منتصف الرأس.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن مرضى ضغط الدم يتعرضون لـ «النهجان»، وذلك عندما تتغير وظائف البطين الأيسر المسئول عن خروج الدم من القلب.

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أن من ضمن مضاعفات الضغط الإصابة بالشلل النصفي نتيجة جلطة في المخ، ووجود غرغرينا في القدم أو الفشل الكلوي وهبوط في الجهة اليسرى للقلب.


أخبار تهمك

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يشكو الأبيض بسبب مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إصابة محمد فراج بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يعلن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

12:02 م

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن