حسام موافي يحذر من مضاعفات ارتفاع الضغط.. ويكشف المضاعفات

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك صداع نفسي يصيب مرضى ارتفاع ضغط الدم محذرا من مضاعفات تصيب مرضى الضغط



وحذر خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من تغيير جرعة الدواء التي يصفها الطبيب للمريض كون ذلك يؤثر على نسبة الضغط في الدم وتؤدي إلى الشعور بصداع في منتصف الرأس.



وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن مرضى ضغط الدم يتعرضون لـ «النهجان»، وذلك عندما تتغير وظائف البطين الأيسر المسئول عن خروج الدم من القلب.



وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أن من ضمن مضاعفات الضغط الإصابة بالشلل النصفي نتيجة جلطة في المخ، ووجود غرغرينا في القدم أو الفشل الكلوي وهبوط في الجهة اليسرى للقلب.





