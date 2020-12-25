الجيش الليبي يدعو تركيا للخروج من ليبيا أما سلمًا أو حربًا (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
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 أكد خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية لمشير أركان حرب، أنه لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا سلما أو حربا.


ودعا حفتر للاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها حفتر قال إنه يجب أن يصوب الليبيون نيران أسلحتهم نحو تركيا رافعين راية التحرير من جديد ضد العدو التركي "المتغطرس" مشيرًا إلى أن الحرب على تركيا ومرتزقتها في ليبيا بدأت تلوح في القريب، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.


وجاءت تصريحات قائد الجيش الليبي بعد رصد حشد عسكري ضخم شرق مصراتة الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا وموافقة البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية

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