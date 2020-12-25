تفاصيل اجتماع مصطفى محمد مع مسؤولي الزمالك

اجتمع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بصحبة أحد وكلاء اللاعبين، داخل مقر النادي منذ قليل، من أجل الاجتماع مع إدارة القلعة البيضاء، في ظل رغبته في خوض تجربة الاحتراف، والضغط على مسؤولي الأبيض من أجل مناقشة أحد العروض الفرنسية.





وكشف مصدر بالنادي، أن مصطفى محمد، لم يجتمع بمسؤولي الزمالك، وجرى تأجيل الاجتماع إلى الرابعة والنصف عصر غد السبت.





ويأمل مسؤولو نادي الزمالك، في حسم أزمة احتراف مصطفى محمد، خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن اللاعب متمسك بخوض تجربة جديدة.





ويواجه الزمالك مضيفه سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي، بقرار من اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد.







