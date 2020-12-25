هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية أنَّ أحد نجوم ليفربول الإنجليزي لا يخطط لتجديد عقده الحالي مع الريدز ويخطط لتوجيه ضربة موجعة له.

وسلطت صحيفة إكسبريس البريطانية الضوء على تصريحات المصري محمد صلاح نجم ليفربول لوسائل إعلام إسبانية التي أكد فيها أنه منفتح بشأن الإنضمام إلى ريال مدريد وبرشلونة مما رسم علامات استفهام حول مستقبل النجم المصري مع ليفربول الذي انتقل إليه قبل أكثر من 3 أعوام.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيًا لن يجدد عقده الحالي مع ليفربول الذي ينتهي صيف 2023.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنَّ ليفربول لن يقدر أيضًا على عرض أي عقد جديد على محمد صلاح حتى صيف 2021، حيث إن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا أثرت كثيرًا على الإيرادات المالية للنادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسألة بيع ليفربول لصلاح قبل انتهاء عقده ستعود للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي يستطيع منح الضوء الأخضر لبيعه في الصيف المقبل من أجل حصد أموال كثيرة قبل انخفاض قيمة النجم المصري السوقية في آخر عامين من عقده.

وأبرزت الصحيفة البريطانية تصريحات كلوب التي علق فيها على أنباء رحيل صلاح قائلًا:"صلاح في مزاج جيد ولحظة رائعة، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلي، إذا كنت في التمارين اليوم، باستطاعتك رؤيته يضحك كثيرًا، بقية ما يُقال أمر لطيف يمكنكم الكتابة عنه لكن داخل النادي لا يوجد شيء للحديث عنه".

أخبار تهمك

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى محمد يفجر غضب جمهور الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

منذ 43 دقيقة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة إصابة محمد فراج بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

مدرب مفاجئ مرشح لقيادة برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الإسماعيلي يعلن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يصدم الجماهير البيضاء

منذ أقل من ساعتين

ليس ساسي.. نجم الزمالك يشكو الأبيض بسبب مستحقاته

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

05:01 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

12:02 م

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

03:30 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن