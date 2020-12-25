هل يرحل صلاح عن ليفربول؟





كشفت تقارير صحفية بريطانية أنَّ أحد نجوم ليفربول الإنجليزي لا يخطط لتجديد عقده الحالي مع الريدز ويخطط لتوجيه ضربة موجعة له.





وسلطت صحيفة إكسبريس البريطانية الضوء على تصريحات المصري محمد صلاح نجم ليفربول لوسائل إعلام إسبانية التي أكد فيها أنه منفتح بشأن الإنضمام إلى ريال مدريد وبرشلونة مما رسم علامات استفهام حول مستقبل النجم المصري مع ليفربول الذي انتقل إليه قبل أكثر من 3 أعوام.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيًا لن يجدد عقده الحالي مع ليفربول الذي ينتهي صيف 2023.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأنَّ ليفربول لن يقدر أيضًا على عرض أي عقد جديد على محمد صلاح حتى صيف 2021، حيث إن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا أثرت كثيرًا على الإيرادات المالية للنادي الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسألة بيع ليفربول لصلاح قبل انتهاء عقده ستعود للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي يستطيع منح الضوء الأخضر لبيعه في الصيف المقبل من أجل حصد أموال كثيرة قبل انخفاض قيمة النجم المصري السوقية في آخر عامين من عقده.





وأبرزت الصحيفة البريطانية تصريحات كلوب التي علق فيها على أنباء رحيل صلاح قائلًا:"صلاح في مزاج جيد ولحظة رائعة، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلي، إذا كنت في التمارين اليوم، باستطاعتك رؤيته يضحك كثيرًا، بقية ما يُقال أمر لطيف يمكنكم الكتابة عنه لكن داخل النادي لا يوجد شيء للحديث عنه".



