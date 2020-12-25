التنمية المحلية: خفضنا قوة العمل بالوزارة 50% (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد على جميع المحافظات على عدم إقامة مظاهر احتفالات ليلة رأس السنة.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنقرار عدم إقامة احتفالات ليلة رأس السنة عام وشامل على كل الأماكن والمحافظات، للحفاظ على صحة المواطنين، لافتا إلى أنهم ليس لهم سيطرة على الاحتفالات بالمنازل.

وناشد المواطنين في المحافظات المصرية أن يحافظوا على أنفسهم، ويتجنبوا التواجد في تجمعات، منوها بأنه تقرر تخفيض قوة العمل بالوزارة 50%، وذلك للحفاظ على الموظفين.

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