دقادوس يحقق أول إنتصاراته على حساب ميجا سبورت بالقسم الثالث

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إنطلقت اليوم مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت مباراة وحيدة بينما تستأنف غدا مباريات الجولة الرابعة.



دقادوس الوافد الجديد للقسم الثالث فاجأ الجميع بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ميجا سبورت بهدف أحمد مدحت.



وتقام غدا باقى مباريات المجموعة حيث يستضيف بايونيرز المتصدر على ستاد المنصورة ضيفه بلقاس فى قمة الجولة الرابعة المرتقبة من عشاق ومتابعى الفريقين.



شربين يستضيف على ملعبه ضيفه كهرباء طلخا فيما يحل إتحاد المنزلة ضيفا على عمال المنصورة ويستضيف السنبلاوين على أرضه فريق نبروه.



شباب الأمير يستضيف مياه الدقهلية فيما يحل الخيارية ضيفا على شبان بدواى.



وفيما يلى ترتيب فرق المجموعة التاسعة:



١- بايونيرز ٩ نقاط

٢- نبروه ٩ نقاط

٣- بلقاس ٧ نقاط

٤- مياه الدقهلية ٦ نقاط

٥- السنبلاوين ٦ نقاط

٦- شربين ٦ نقاط

٧- ميجاسبورت ٦ نقاط

٨- عمال المنصورة ٣ نقاط

٩- منية سمنود ٣ نقاط

١٠- المنزلة ٣ نقاط

١١- كهرباء طلخا ٣ نقاط

١٢- دقادوس ٣ نقاط

١٣- شبان بدواى ١ نقطة

١٤- الأمير ٠ نقطة

١٥- الخيارية ٠ نقطة