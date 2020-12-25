التضامن عن المسنة الموجودة أمام مستشفى النيل: لا ترغب بالإنتقال لدور رعاية

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فحص فريق التدخل السريع المركزي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، البوست الذي تم تداوله بوجود سيدة مسنة في نفق مشاة أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة.



وتبين وجود المسنة بالمكان وبالحديث معها تبين أنها تدعي حبيبة تبلغ من العمر 70 عامًا من الزقازيق -شرقية

وهي تجلس بهذا المكان يوميا للتسول منذ سنوات ولا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.