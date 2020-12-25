عاجل - خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن حسم الصفقة الصعبة

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، عن اقتراب الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز، من الانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.





ووصلت العلاقة بين إدارة صن داونز وجاستون سيرينو، إلى طريق مسدود، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، والانتقال إلى الأهلي.





وبحسب صحيفة KickOff الجنوب أفريقية، فإن العلاقة بين سيرينو وصن داونز وصلت إلى طريق مسدود، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي، واللعب تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





وشهدت الفترة الماضية غياب سيرينو عن المشاركة مع صن داونز، للمرة التاسعة على التوالي، ولم يشارك في لقاء جوانج جالاكسي بطل بتسوانا في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وتابعت الصحيفة، أن صن داونز سيحسم مصير سيرينو يوم 27 ديسمبر الجاري، خاصة بعد أن تلقى عرضًا جديدًا من الأهلي.



