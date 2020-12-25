وزير البترول الأسبق: تركيا أداة لتنفيذ مخطط غربي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن أمريكا استغلت أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتفتيت العالم، لافتا أن الوباء أسقط ورقة التوت عن الاتحاد الأوروبي، في ظل خطف الدول للأمصال والمساعدات الطبية من بعضها.

وتابع وزير البترول الأسبق خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لن يكون هناك تحسن في العلاقات مع تركيا في ظل وجود هذا النظام الغير عاقل تعي مصلحة شعوبها، مؤكدا أن تركيا هي أداة لتنفيذ مخطط غربي، لافتا أن هناك مؤشرات إيجابية عن وجود غاز في البحر الأحمر.

وأضاف، المهندس أسامة كمال، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب اليوناني ستسمح لمصر للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في المنطقة الغربية من الحدود الشمالية.

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