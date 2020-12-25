متحدث الإنتاج الحربي يكشف أهمية مصنع 300 الحربي للجيش

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة مؤسسة غير هادفة للربح ومهمتها الأساسية في المقام الأول تلبية احتياجات القوات المسلحة من الذخيرة والمعدات، وتشارك بفائض إنتاجها في المشروعات القومية والمنتجات المدينة، منوهًا بأنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات في مصانع الإنتاج الحربي، سواء مصنع 144 لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، أو مصنع 270 لإنتاج البطاريات.

وأضاف "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة الإنتاج الحربي لديها عدد كبير من المصانع لإنتاج العديد من المنتجات العسكرية أو المدنية، مشيرًا إلى أن مصنع الحربي 300 اليوم كشف عن إنتاج اللودر المصري، والدبابة المصرية سيناء 2000.

وعن مؤتمر مصر تستطيع لصناعة السيارات أشار متحدث وزارة الإنتاج الحربي إلى أن مصر لديها خبرات وكفاءات عالية للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات إلى الآفاق، لافتًا إلى أننا نحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.

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