أسامة كمال: وجود احتياطات مهولة من الغاز بسوريا ولبنان سبب الحروب الحالية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه في عام 2007 و2008 أشارت التقارير إلى وجود احتياطيات مهولة من الغاز أمام شواطئ سوريا ولبنان، وأن هذه الاحتياطيات سوف تقلب موازين الترتيب العالمي في إنتاج الغاز، لتأتي سوريا في المركز الثالث بعد روسيا وإيران.

وأضاف وزير البترول الأسبق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "لهذا السبب بدأت حرب سوريا لتفتيتها وإلهائها ومن هنا بدأت الحرب في لبنان أيضا لهذا السبب، وكل هذه الخلافات بسبب البترول".

وتابع: منطقة شرق المتوسط "خطيرة" وبؤرة صراع شديدة، وإن لم قد نكن أعددنا نفسنا جيدا لمواجهة هذا الصراع خلال الـ5 سنزات الماضية "كان زماننا دخلنا في صراعات شديدة زي الموجودة في لبنان وسوريا وغيرها".

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