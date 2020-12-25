أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر ديسمبر 2020 عروض CARREFOUR HAPPY NEW YEAR

عروض كارفور مصر خلال شهر ديسمبر 2020 نعرضها لكم محبي عالم التسوق من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، حيث يقدم كارفور مصر على مستوى جميع فروعه الهايبر والماركت في جمهورية مصر العربية أقوى العروض والتخفيضات والخصومات على كافة المنتجات والسلع خلال شهر ديسمبر 2020 تصفح أحدث عروض كارفور.





أحدث عروض كارفور مصر لشهر ديسمبر 2020





عروض كارفور مصر اليوم من 16 ديسمبر وحتى 29 ديسمبر 2020





عروض كارفور مصر 2020 حتى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على السلع والمواد الغذائية ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات واللحوم المجمدة والطازجة، والمنظفات المنزلية ومنتجات العناية بالأطفال والجسم والشعر والبشرة، وذلك من خلال خصومات وتخفيضات عروض موسم الهدايا تحت شعار CARREFOUR HAPPY NEW YEAR.





كما تشتمل أيضًا عروض كارفور 2020 الخصومات الحصرية على الشاشات والهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والطابعات والباور بنك والتابلت، والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات ومحضر الطعام والسخانات ومبرد المياه والبطاريات الجافة، بالإضافة إلى الأدوات البلاستيكية والمنزلية وأطقم وأواني الطهي وفلاتر المياه والمشايات وأطقم الحمام والستائر ومفارش السفرة، وأطقم الحدائق وحافظات الطعام والشنط، والملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال وألعاب الأطفال، وكافة المستلزمات الخاصة بالكريسماس من شجر الكريسماس وأدوات الزينة وملابس بابا نويل، وغيرها من السلع والأجهزة المتوفرة بفروع الهايبر والماركت.





وأكدت مؤسسة ماجد الفطيم على توافر العديد من الخصومات على مختلف المنتجات والسلع بكافة أقسام الهايبر والماركت، وذلك من خلال عروض كارفور 2020 المستمرة على مدار العام وتوجد أيضًا هذه العروض في كارفور إسكندرية .





كما يقدم كارفور خصومات خاصة عند شراء المنتجات والسلع عن طريق الفيزا أو من خلال تطبيق ماي كلوب، علمًا بأن تلك العروض متوفرة على مستوى جميع فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، وكذلك حتى يتم طرح عروض وتخفيضات جديدة.





أفضل عروض كارفور مصر 2020





تستمر عروض كارفور اليوم في مصر حتى التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري بخصومات حصرية، علمًا بأنه يمكن شراء كافة المنتجات والعروض أون لاين ومن فروع الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، بالإضافة إلى إمكانية توصيل كافة السلع والمنتجات حتى باب المنزل، وذلك مع توافر خدمة الدفع عند استلام السلع والمنتجات، كما أكد كارفور على توافر خدمة توصيل الطلبات الطازجة في نفس اليوم.





عروض كارفور علي الشاشات





في جميع فروع كارفور في مصر سوف تحصل علي عروض أفضل عروض كافور على الشاشات من بداية 32 بوصة إلى 55 بوصة والخصومات على جميع أنواع الشاشات LED -LCD والشاشات Smart.





عروض كارفور اليوم





كما أكد كارفور اليوم على توافر التخفيضات والعروض الحصرية بالإضافة إلى قسائم الشراء على مدار اليوم من خلال نقاط نظام ماي كلوب، للمزيد يمكن تصفح مجلة عروض كارفور 2020.



