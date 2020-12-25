نجوى كرم تطرح معذور قلبي عبر تطبيق ديزر وتتصدر الترند في أكثر من دولة عربية

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طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، أغنيتها الجديدة معذور قلبي، وذلك عبر تطبيق ديزر، وسط حماس شديد من قبل محبيها.



وعلى الفور، تصدرت أغنية نجوى كرم، الترند، بعد طرح العمل في أكثر من دولة وأبرزهم "لبنان والعراق والجزائر وتركيا"، وسط إشادات كبيرة من جماهيرها.



وفي سياق متصل، كانت نجوى كرم قد تصدرت "الترند" عبر جوجل وموقع التغريدات القصيرة "تويتر" منذ أيام وذلك بعدما تفاعل الجمهور مع كواليس تصوير هذا العمل بشكل لافت، مشيدين بأناقتها وتحمسهم لمشاهدة العمل فور طرحه.



وأطلت كرم خلال الفيديو كليب الذي من المقرر طرحه في السابعة مساء اليوم، بإطلالة شبابية جمعت اللونين الأسود والخمري وسط تفاعلها مع مجموعة من الراقصين أمام سيارات فخمة عدّة ووقوفها على مسرح صمّم خصيصاً للكليب.



