إحباط ترويج كمامات وأدوية مهربة محظور تداولها بالصيدليات في الدقهلية

Advertisements

نجحت الادارة العامة للتفتيش الصيدلي بصحة الدقهلية، في المرور على 8 صيدليات بمدينة نبروة، وإحباط ترويج كمامات وأدوية مهربة محظور تداولها بالصيدليات العامة في الدقهلية.



وقد أسفر التفتيش عن ضبط عدد كبير من الادوية باجمالي 1050 قرص ما بين ادويه منتهيه الصلاحية معدة ومعروضة للبيع وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات العامة وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها او بيعها داخل الصيدليات العامة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية جدول ثاني مجهولة المصدر بدون فواتير.



كما تم المرور على اربع صيدليات بمدينة المطرية وضبط عدد كبير من الكمامات والأدوية المهربة وسرنجات منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع.



هذا وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير عدد من المحاضر بجميع المخالفات باقسام الشرطة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعددمن الصيدليات التى تزاول النشاط بدون تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.



وقد أكد وكيل الوزارة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدى لكافة أنواع الغش والاتجار الغير قانونية لردع المخالفين، وفي اكار الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدى لكافة أنواع الغش والاتجار الغير قانونية لردع المخالفين.



جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه وتوجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية للتأكد من احكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.