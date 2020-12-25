عضو بالشيوخ: شبكة الطرق والكباري الجديدة من أهم انجازات الحكومة منذ 2014 (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي الميدانية تؤكد اصرار الدولة على البناء والتعمير.

وأشار "حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر من الدول القليلة جدا في العالم التي سجلت معدلات نمو إيجابية، معتبرا أن السبب في تحقيق هذا النمو هو العمل الذي تم في البنية التحتية، والذي لا ينكره عاقل أو سوي.

وأضاف أن الطرق والكباري التي تم إنشاؤها من أهم الإنجازات التي حققتها الحكومات المتعاقبة منذ 2014، حيث تكونت شبكة كاملة من الطرق وفرت المزيد من الوقت للمواطنين.

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