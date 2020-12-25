الأرصاد: سقوط أمطار على تلك المحافظات لمدة 5 أيام قادمة.. وتقلبات جوية تضرب بعض المناطق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
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الأرصاد: سقوط أمطار على تلك المحافظات لمدة 5 أيام قادمة.. وتقلبات جوية تضرب بعض المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية بأنها تتوقع هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المحافظات والمناطق منذ صباح اليوم الجمعة وحتى مساء يوم الأربعاء المقبلة، مؤكدة بأن هذه الفترة سوف تشهد بعض التقلبات والظواهر المناخية والجوية على أغلب محافظات الجمهورية، ولذا يجب على جميع المواطنين توخي الحذر وأخذ الاحتياطات قدر المستطاع على مدار الفترة المقبلة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية بأن شبورة مائية سوف تضرب القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات الصباح الأولى، وهذا بجانب توقعات بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أقصى غرب الجمهورية وكذلك على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الهيئة بأن الأمطار سوف تستمر على مدار 5 أيام على فترات متقطعة، وستكون محافظات الوجه البحري والقاهرة هي الأكثر تأثرًا بالتقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

تحذيرات الارصاد الجوية من الأمطار وحالة الطقس

ذكرت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين داخل هيئة الارصاد تحذيراتهم المستمرة بشأن ضرورة أخذ الاحتياطات واتباع التعليمات ومتابعة نشرات الأرصاد بشكل مستمر من أجل الإطلاع عل تفاصيل حالة الطقس والتعامل معها وفقًا لما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية والتي حذرت المواطنين من الشبورة المائية ومن القيادة في ساعات الصباح الأولى وفي أواخر ساعات الليل والتي تنخفض فيها الرؤية الأفقية إلى حد كبير.


الأرصاد: سقوط أمطار على تلك المحافظات لمدة 5 أيام قادمة.. وتقلبات جوية تضرب بعض المناطق

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