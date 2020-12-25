محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي،  في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحل البنك الاهلي ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم تحكيم اللقاء وضم كلا من محمود بسيونى حكم ساحة يعاونه هشام الدسوقى مساعد أول وإيهاب فخرى مساعد ثان ومحمد الشناوى حكم رابع وجهاد جريشة حكم الفيديو ومحمد التابعى مساعد حكم الفيديو.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

محمد مجدي، محمد كوفي، احمد ياسر، محمد جمال بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، محمود الزنفلي، حسام السيد، احمد علي، اسامة ابراهيم، محمد بن عبد الله.

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